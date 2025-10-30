İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    II Liqa klubu azarkeşlərin hərəkətləri ucbatından 1200 manat ziyana düşüb

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 12:37
    II Liqa klubu azarkeşlərin hərəkətləri ucbatından 1200 manat ziyana düşüb

    Futbol üzrə II Liqada çıxış edən "Şəmkir" klubu azarkeşlərin hərəkətləri ucbatından 1200 manat ziyana düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Bölgə təmsilçisi VI turda "Qaradağ Lökbatan"la oyunda yaşananlara görə cərimələnib.

    Klub matçdan sonra fanatların meydana daxil olması səbəbindən 500 manat ödəməli olacaq. Bu hal cari mövsümdə ikinci dəfə yaşanıb.

    Tərəfdarlar meydana kənar əşyalar da atıblar. "Şəmkir" buna görə 200 manat cərimə edilib. Bundan əlavə, tərəfdarlar hakimləri təhqir etdiyi üçün II Liqa komandası 500 manat da ödəyəcək.

    "Şəmkir" klubu cərimə Azarkeşlər AFFA İntizam Komitəsi

    Son xəbərlər

    13:16
    Foto

    "Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu parataekvondoçuların məşqində olub

    Futbol
    13:14

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    13:14

    "QazTrade" "AzExport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:10

    Qazaxıstanlı nazir müavini: "Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:09

    Bob Blekmen: Silah embarqosunun ləğvi Londonun Azərbaycana etimadını təsdiqləyir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:08

    TƏBİB-in icraçı direktoru: Əksər rayonlarda həkim çatışmazlığı müşahidə olunur

    Sağlamlıq
    13:06

    AFFA İntizam Komitəsi bir neçə komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:05

    Tədqiqatçı: Konqoda baş verən ölüm halları barəsində heç kim danışmır

    Xarici siyasət
    12:58

    Papuaşvili: Brüsselin sanksiyalarla bağlı mövqeyi bipolyar pozğunluq nümunəsidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti