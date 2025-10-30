II Liqa klubu azarkeşlərin hərəkətləri ucbatından 1200 manat ziyana düşüb
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 12:37
Futbol üzrə II Liqada çıxış edən "Şəmkir" klubu azarkeşlərin hərəkətləri ucbatından 1200 manat ziyana düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Bölgə təmsilçisi VI turda "Qaradağ Lökbatan"la oyunda yaşananlara görə cərimələnib.
Klub matçdan sonra fanatların meydana daxil olması səbəbindən 500 manat ödəməli olacaq. Bu hal cari mövsümdə ikinci dəfə yaşanıb.
Tərəfdarlar meydana kənar əşyalar da atıblar. "Şəmkir" buna görə 200 manat cərimə edilib. Bundan əlavə, tərəfdarlar hakimləri təhqir etdiyi üçün II Liqa komandası 500 manat da ödəyəcək.
Son xəbərlər
13:16
Foto
"Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu parataekvondoçuların məşqində olubFutbol
13:14
İsrail Livana zərbə endiribDigər ölkələr
13:14
"QazTrade" "AzExport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİVBiznes
13:10
Qazaxıstanlı nazir müavini: "Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək" - EKSKLÜZİVBiznes
13:09
Bob Blekmen: Silah embarqosunun ləğvi Londonun Azərbaycana etimadını təsdiqləyir - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:08
TƏBİB-in icraçı direktoru: Əksər rayonlarda həkim çatışmazlığı müşahidə olunurSağlamlıq
13:06
AFFA İntizam Komitəsi bir neçə komandaya texniki məğlubiyyət veribFutbol
13:05
Tədqiqatçı: Konqoda baş verən ölüm halları barəsində heç kim danışmırXarici siyasət
12:58