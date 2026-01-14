İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:13
    Hüseyn Məhəmmədov: Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün Karvan-Yevlaxdan ayrıldım

    Hüseyn Məhəmmədov Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Karvan-Yevlax"dan yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün öz təşəbbüsü ilə ayrılıb.

    Bu barədə mütəxəssis "Report"a açıqlamasında bildirib.

    O, ayrılıq qərarının səbəbləri haqqında danışıb:

    "Klubda baş məşqçi və köməkçiləri dəyişdi. Mən əslində komandada qalmışdım. Lakin Füzuli Məmmədov öz komandası ilə gəldiyi üçün öz təşəbbüsümlə ayrılmağa qərar verdim. Bir komandaya yeni məşqçi öz heyəti ilə gəlirsə, orada qalmaq düzgün deyil. Biz böyük futbol oynamış adamlarıq, futbol mədəniyyətimiz var və hər şeyi başa düşürük. Özümüzə hörmət əlaməti olaraq belə bir addım atdım".

    Təcrübəli mütəxəssis hazırda təklif gözlədiyini söyləyib:

    "Hər bir klub istəyər ki, komandasında böyük karyerası olan və təcrübəli mütəxəssis işləsin. Mən hər zaman işimi yüksək səviyyədə görmüşəm və qısa müddət ərzində qapıçılarımın performansından da bu aydın görünür. Həm futbolçu, həm də məşqçi olduğum dövrdə yaxşı iş ortaya qoymağa çalışmışam ki, gələcəkdə təkliflər olsun".

    H.Məhəmmədov məşqçilik dərəcəsini artırmaq üçün kurslarda iştirak etdiyini bildirib:

    "Hazırda A kateqoriyası üzrə məşqlərdəyəm, dərslərimiz davam edir. Futbolun elmi tərəfini də öyrənmək mütləqdir. Hər bir sahədə olduğu kimi, futbolda da yenilikləri mənimsəməliyik".

    Qeyd edək ki, Hüseyn Məhəmmədov bir neçə gün əvvəl "Karvan-Yevlax" ilə yolları ayırıb.

    Hüseyn Məhəmmədov "Karvan-Yevlax" Misli Premyer Liqası A kateqoriyası

    Son xəbərlər

    13:22

    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq

    Region
    13:19

    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Region
    13:15

    Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdı

    Region
    13:13

    Azərbaycanda Prezident təqaüdü ilə bağlı müraciətlər 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:13

    ABŞ səfiri: Sülh prosesinin məntiqi nəticəsi üçün Bakı və İrəvanla iş aparırıq

    Xarici siyasət
    13:13

    Hüseyn Məhəmmədov: "Yeni məşqçi heyəti gəldiyi üçün "Karvan-Yevlax"dan ayrıldım"

    Futbol
    13:06

    Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edib

    Energetika
    13:05
    Foto

    Ağdərə şəhərinin Baş planı hazırdır

    Daxili siyasət
    13:03

    Sosial şəbəkədə 150-dən çox profilə müdaxilə edən haker həbs olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti