Gəncədə keçirilən UEFA C kateqoriyalı məşqçi kursunun II mərhələsi başa çatıb
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 17:05
AFFA və "Kəpəz" klubunun birgə təşkilatçılığı ilə Gəncədə keçirilən UEFA C kateqoriyalı məşqçi kursunun II mərhələsi başa çatıb.
"Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verri ki, 4 gün çəkən məşğələlərə təlimatçılar Xanlar Əliyev və Vitali Kovalyov rəhbərlik ediblər.
Kursun III mərhələsi noyabrın 18-dən 21-dək, dördüncü mərhələsi isə dekabrın 15-dən 20-dək ba. tutacaq.
