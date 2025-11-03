İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Gəncədə keçirilən UEFA C kateqoriyalı məşqçi kursunun II mərhələsi başa çatıb

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 17:05
    Gəncədə keçirilən UEFA C kateqoriyalı məşqçi kursunun II mərhələsi başa çatıb

    AFFA və "Kəpəz" klubunun birgə təşkilatçılığı ilə Gəncədə keçirilən UEFA C kateqoriyalı məşqçi kursunun II mərhələsi başa çatıb.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verri ki, 4 gün çəkən məşğələlərə təlimatçılar Xanlar Əliyev və Vitali Kovalyov rəhbərlik ediblər.

    Kursun III mərhələsi noyabrın 18-dən 21-dək, dördüncü mərhələsi isə dekabrın 15-dən 20-dək ba. tutacaq.

