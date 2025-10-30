Fransalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl zədələnib
Fransa millisinin futbolçusu Dezire Due DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Bakıda Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, PSJ-də çıxış edən 20 yaşlı vinger Liqa 1-in X turunda "Loryen"lə matçda (1:1) xəsarət alıb və meydanı xərəkdə tərk edib.
Onun sağalması üçün bir neçə həftə lazım olacaq.
Dezire Due oktyabrda Azərbaycan seçməsinə qalib gəldikləri (3:0) qarşılaşmada zədə səbəbindən iştirak edə bilməyib. Futbolçu cari mövsüm PSJ-də meydana çıxdığı 15 matçda 4 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan - Fransa oyunu noyabrın 16-da keçiriləcək.
