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“FourFourTwo” hazırda ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

“FourFourTwo” hazırda ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb “Liverpul”un qapıçısı Alison Beker hazırda dünyanın ən yaxşı qapıçısıdır.
Futbol
26 Aprel , 2024 04:47
“FourFourTwo” hazırda ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

“Liverpul”un qapıçısı Alison Beker hazırda dünyanın ən yaxşı qapıçısıdır.

“Report” xəbər verir ki, bu qənaətə Böyük Britaniyanın mötəbər “FourFourTwo” jurnalı gəlib.

Braziliyalı qapıçının başçılıq etdiyi reytinqin ikinci pilləsində onun həmvətəni Ederson Moraes (“Mançester Siti”) qərarlaşıb. İlk üçlüyü isə “Barselona”nın almaniyalı qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen qapayıb.

“FourFourTwo”ya görə hazırda dünyanın ən yaxşı 10 qapıçısı:

Alison Bekker (“Liverpul”);

Ederson Moraes (“Mançester Siti”);

Mark-Andre ter Ştegen (“Barselona”);

Emiliano Martines (“Aston Villa”);

Mik Menyan (“Milan”);

Yan Zommer (“İnter”);

Canluici Donnarumma (PSJ);

Lukaş Hradetski (“Bayer 04”);

Diogu Coşta (“Portu”);

Manuel Noyer (“Bavariya”).

Xatırladaq ki, daha əvvəl futbol nəşri tarixin ən yaxşı britaniyalı futbolçularının adını açıqlamışdı.

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Rus versiyası FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент

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