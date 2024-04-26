“FourFourTwo” hazırda ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

“Liverpul”un qapıçısı Alison Beker hazırda dünyanın ən yaxşı qapıçısıdır.
“Report” xəbər verir ki, bu qənaətə Böyük Britaniyanın mötəbər
Braziliyalı qapıçının başçılıq etdiyi reytinqin ikinci pilləsində onun həmvətəni Ederson Moraes (“Mançester Siti”) qərarlaşıb. İlk üçlüyü isə “Barselona”nın almaniyalı qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen qapayıb.
“FourFourTwo”ya görə hazırda dünyanın ən yaxşı 10 qapıçısı:
Alison Bekker (“Liverpul”);
Ederson Moraes (“Mançester Siti”);
Mark-Andre ter Ştegen (“Barselona”);
Emiliano Martines (“Aston Villa”);
Mik Menyan (“Milan”);
Yan Zommer (“İnter”);
Canluici Donnarumma (PSJ);
Lukaş Hradetski (“Bayer 04”);
Diogu Coşta (“Portu”);
Manuel Noyer (“Bavariya”).
Xatırladaq ki, daha əvvəl futbol nəşri tarixin ən yaxşı britaniyalı futbolçularının adını açıqlamışdı.