İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:24
    Fənərbağça - Trabzonspor oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib

    Türkiyə Superliqasının V turunda keçirilməsi planlaşdırılan "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı dəyişdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası qərar çıxarıb.

    Qarşılaşma əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi saat 21:00-da yox, 20:00-da start götürəcək.

    Buna Türkiyənin basketbol millisinin Avropa çempionatındakı final matçının həmin vaxta təsadüf etməsi səbəb olub.

    Qeyd edək ki, "ay-ulduzlular" sentyabrın 14-də, qitə çempionatının finalında Almaniya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

    "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyunu Türkiyə Superliqa oyunun saatı

    Son xəbərlər

    14:32

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:24

    "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib

    Futbol
    14:23

    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

    Maliyyə
    14:19

    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

    Hadisə
    14:17

    Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    14:07

    Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    14:00

    Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıb

    Hadisə
    13:54

    Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    13:51

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 22 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti