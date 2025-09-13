"Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib
Futbol
- 13 sentyabr, 2025
- 14:24
Türkiyə Superliqasının V turunda keçirilməsi planlaşdırılan "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı dəyişdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası qərar çıxarıb.
Qarşılaşma əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi saat 21:00-da yox, 20:00-da start götürəcək.
Buna Türkiyənin basketbol millisinin Avropa çempionatındakı final matçının həmin vaxta təsadüf etməsi səbəb olub.
Qeyd edək ki, "ay-ulduzlular" sentyabrın 14-də, qitə çempionatının finalında Almaniya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.
