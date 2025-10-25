"Fənərbağça" klubunun ümumi borcu açıqlanıb
Futbol
- 25 oktyabr, 2025
- 12:44
Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun ümumi borcu açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin bugünkü keçirilən iclasında bu barədə məlumat verilib.
2025-ci il sentyabrın 21-dək olan borc 28.7 milyard TL təşkil edib.
