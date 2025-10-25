İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Fənərbağça" klubunun ümumi borcu açıqlanıb

    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:44
    Fənərbağça klubunun ümumi borcu açıqlanıb

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun ümumi borcu açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin bugünkü keçirilən iclasında bu barədə məlumat verilib.

    2025-ci il sentyabrın 21-dək olan borc 28.7 milyard TL təşkil edib.

