    Erlinq Holann Yeni Zelandiya ilə yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:49
    Erlinq Holann Yeni Zelandiya ilə yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcək

    Erlinq Holann Norveç millisinin Yeni Zelandiya ilə keçirəcəyi yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcək.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hücumçu xüsusilə sıx oyun qrafiki ilə əlaqədar yığmada istirahət verilən futbolçular sırasında yer alıb.

    "Mançester Siti"nin futbolçusu oktyabrın 11-də DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İsrail millisinə qarşı matçda (5:0) het-trikə imza atmışdı.

    Qeyd edək ki, Norveç və Yeni Zelandiya komandaları arasında matç oktyabrın 14-də Osloda keçiriləcək.

    Erlinq Holann Norveç millisi yoldaşlıq oyunu Yeni Zelandiya

