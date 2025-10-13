Erlinq Holann Yeni Zelandiya ilə yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcək
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 11:49
Erlinq Holann Norveç millisinin Yeni Zelandiya ilə keçirəcəyi yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcək.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hücumçu xüsusilə sıx oyun qrafiki ilə əlaqədar yığmada istirahət verilən futbolçular sırasında yer alıb.
"Mançester Siti"nin futbolçusu oktyabrın 11-də DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İsrail millisinə qarşı matçda (5:0) het-trikə imza atmışdı.
Qeyd edək ki, Norveç və Yeni Zelandiya komandaları arasında matç oktyabrın 14-də Osloda keçiriləcək.
Son xəbərlər
11:59
Rusiya Vladimir Kara-Murzanı axtarışa veribDigər ölkələr
11:56
Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 % artıbBiznes
11:51
Kaya Kallas: Tramp Yaxın Şərqdə sülhə nail olmağı mümkün etdiDigər ölkələr
11:50
Türkiyədə türkəsilli əcnəbilər artıq vətəndaş kimi işləyə biləcəkRegion
11:49
Erlinq Holann Yeni Zelandiya ilə yoldaşlıq matçında iştirak etməyəcəkFutbol
11:47
TÜRKPA Türk dünyasında dil birliyinə töhfə verməyi hədəfləyən iki layihə hazırlayıbRegion
11:46
Fransada solçu partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürübDigər ölkələr
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37