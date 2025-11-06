Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasında daha bir rekorda imza atıb
- 06 noyabr, 2025
- 14:09
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun futbolçusu Erlinq Holann UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, norveçli hücumçu buna Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) komandasına qalib gəldikləri (4:1) matçda fərqlənməklə nail olub.
Forvard qitənin bir nömrəli klub turnirinin əsas mərhələsində üç fərqli klubda ardıcıl 5 matçda fərqlənən ilk oyunçudur.
O, 2019/2020 mövsümündə Avstriyanın "Zaltsburq", 2020/2021 mövsümündə Dortmund "Borussiya"sının heyətində də bunu bacarıb.
Futbolçu Portuqaliya millisinin üzvü Kriştianu Ronaldunun da rekordunu təkrarlayıb. Hücumçu UEFA Çempionlar Liqasında üç mövsümdə (daha əvvəl 2019/2020, 2020/2021 mövsümləri) ilk dörd turda fərqlənən ikinci oyunçudur. Ronaldu 2013/2014, 2017/2018 və 2021/2022 mövsümlərində bunu reallaşdırıb.
Qeyd edək ki, Erlinq Holann 2024-cü ildə də qitənin bir nömrəli klub turnirində rekord müəyyənləşdirib.