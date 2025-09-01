    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 16:39
    Erik ten Haqın qovulması Almaniya çempionatı tarixinə düşüb

    Almaniyanın "Bayer 04" klubunun baş məşqçisi Erik ten Haqın qovulması ölkə çempionatı tarixinə rekord kimi düşüb.

    "Report"un "Opta"ya istinadən məlumatına görə, bu, Almaniya Bundesliqası tarixində mövsümün başlanğıcından ən tez reallaşan baş məşqçi ayrılığı olub.  

    Belə ki, rəhbərlik cəmi iki turdan sonra Erik ten Haqı vəzifəsindən göndərib.

    Qeyd edək ki, "Bayer 04" niderlandlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında cəmi iki matç keçirib. "Hoffenhaym"a məğlub olan (1:2) Leverkuzen təmsilçisi "Verder"lə heç-heçə edib - 3:3.

