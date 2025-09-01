Erik ten Haqın qovulması Almaniya çempionatı tarixinə düşüb
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 16:39
Almaniyanın "Bayer 04" klubunun baş məşqçisi Erik ten Haqın qovulması ölkə çempionatı tarixinə rekord kimi düşüb.
"Report"un "Opta"ya istinadən məlumatına görə, bu, Almaniya Bundesliqası tarixində mövsümün başlanğıcından ən tez reallaşan baş məşqçi ayrılığı olub.
Belə ki, rəhbərlik cəmi iki turdan sonra Erik ten Haqı vəzifəsindən göndərib.
Qeyd edək ki, "Bayer 04" niderlandlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında cəmi iki matç keçirib. "Hoffenhaym"a məğlub olan (1:2) Leverkuzen təmsilçisi "Verder"lə heç-heçə edib - 3:3.
