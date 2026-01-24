İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Elvin Cəfərquliyev: "UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandasına düşdüyüm üçün qürur duyuram"

    Futbol
    • 24 yanvar, 2026
    • 19:01
    Elvin Cəfərquliyev: UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandasına düşdüyüm üçün qürur duyuram

    "Qarabağ"ın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin VII turunun rəmzi komandasına düşdüyü üçün qürur duyur.

    Müdafiəçi bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Azərbaycan millisinin üzvü rəmzi "11-liy"ə seçilməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bütün komanda yoldaşlarıma, məşqçilər heyətinə, klubuma təşəkkür edirəm. Mənə çox dəstək oldular. UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandasına düşmüşənsə, burada çox insanın mənə dəstəyi, köməyi olub. Onların da əziyyəti danılmazdır. Hamısına təşəkkür edirəm. Təbrik edənlərə də minnətdaram. Həftənin rəmzi heyətinə düşdüyüm üçün çox qürurluyam. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, yenidən həmin heyətdə olum".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" Liqa mərhələsinin VII turunun oyununda Bakıda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubunu məğlub edib.

    Son xəbərlər

    19:33

    Tramp: ABŞ Venesuelada gizli silah tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:13

    Giorgi Volski: ABŞ vitse-prezidentinin Cənubi Qafqaza səfəri Vaşinqtonun regionda dəstəklədiyi layihələrlə bağlıdır

    Region
    19:01

    Elvin Cəfərquliyev: "UEFA Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandasına düşdüyüm üçün qürur duyuram"

    Futbol
    19:00

    ABŞ ələ keçirilmiş tankerlərdən Venesuela neftini müsadirə edib

    Digər ölkələr
    18:50

    Zelenski: Əbu-Dabidəki danışıqlar konstruktiv olub

    Digər ölkələr
    18:33

    Tramp Çinlə əməkdaşlığa görə Kanadanı hədələyib

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qələbə gələcək üçün inam verdi"

    Futbol
    18:23

    Aktrisa Məsumə Babayeva vəfat edib

    İncəsənət
    18:23

    Premyer Liqa: "Kəpəz" Azərbaycan çempionunu məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti