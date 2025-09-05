İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıb
    Elçin Məsiyev

    Azərbaycanlı FIFA referisi Elçin Məsiyev təyinat alıb.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, referi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Litva – Niderland oyununun baş hakimi olacaq.

    Ona Elşad Abdullayevlə Pərvin Talıbov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Əliyar Ağayev yerinə yetirəcək. Matçın VAR hakimləri Fransadan Benua Millo və Metyu Vernis olacaq.

    Qeyd edək ki, G qrupunun görüşü sentyabrın 7-də Kaunas şəhərində yerləşən "Daryus və Qirena" stadionunda keçiriləcək.

