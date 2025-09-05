Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıb
Futbol
- 05 sentyabr, 2025
- 12:34
Azərbaycanlı FIFA referisi Elçin Məsiyev təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, referi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Litva – Niderland oyununun baş hakimi olacaq.
Ona Elşad Abdullayevlə Pərvin Talıbov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Əliyar Ağayev yerinə yetirəcək. Matçın VAR hakimləri Fransadan Benua Millo və Metyu Vernis olacaq.
Qeyd edək ki, G qrupunun görüşü sentyabrın 7-də Kaunas şəhərində yerləşən "Daryus və Qirena" stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:45
Azərbaycan Mərkəzi Bankı əməkdaşlarının könüllü tibbi sığortaçısını seçirMaliyyə
12:40
Sabah yağış yağacaq, şimşək çağacaq - PROQNOZEkologiya
12:38
Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulubDigər ölkələr
12:34
Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıbFutbol
12:34
Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıbMaliyyə
12:28
Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşibFutbol
12:27
Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİSağlamlıq
12:18
Foto
"İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
12:17