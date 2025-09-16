İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 18:55
    Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaq

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun və Fransa yığmasının sabiq müdafiəçisi Benjamin Mendi Polşanın "Poqon" komandası ilə müqavilə imzalayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa təmsilçisinin prezidenti Aleks Haditaqi sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Mendi 2025-ci ilin ilk yarısını "Sürix"də (İsveçrə) keçirib, 8 matçda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib.

    31 yaşlı futbolçu 2018-ci ildə millisinin heyətində dünya çempionu, dörd dəfə İngiltərə Premyer Liqasının və "Monako" ilə Fransa Liqa 1-in qalibi olub.

