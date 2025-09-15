İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Dünya çempionu olan futbolçu 31 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 20:38
    Dünya çempionu olan futbolçu 31 yaşında karyerasını bitirib

    "Barselona"nın (İspaniya) və Fransa millisinin sabiq müdafiəçisi Samuel Umtiti karyerasını bitirdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə 31 yaşlı oyunçu özü sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Enişli-yoxuşlu karyeradan sonra futbolla vidalaşmağın vaxtıdır. Heç nəyə görə peşman deyiləm. Tanıdığım bütün klublara, prezidentlərə, məşqçilərə və futbolçulara təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, "Lyon", təşəkkür edirəm, "Barselona", sağ ol, "Lill", sağ ol, "Leççe", sağ ol, Fransa", - Umtiti bildirib.

    Qeyd edək ki, Umtitinin sonuncu klubu ölkəsində "Lill" olub. O, Fransa millisində 31 oyunda 4 qol vurub. Futbolçu 2018-ci ildə milli komanda ilə Rusiyada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.

