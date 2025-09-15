Dünya çempionu olan futbolçu 31 yaşında karyerasını bitirib
Futbol
- 15 sentyabr, 2025
- 20:38
"Barselona"nın (İspaniya) və Fransa millisinin sabiq müdafiəçisi Samuel Umtiti karyerasını bitirdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə 31 yaşlı oyunçu özü sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Enişli-yoxuşlu karyeradan sonra futbolla vidalaşmağın vaxtıdır. Heç nəyə görə peşman deyiləm. Tanıdığım bütün klublara, prezidentlərə, məşqçilərə və futbolçulara təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm, "Lyon", təşəkkür edirəm, "Barselona", sağ ol, "Lill", sağ ol, "Leççe", sağ ol, Fransa", - Umtiti bildirib.
Qeyd edək ki, Umtitinin sonuncu klubu ölkəsində "Lill" olub. O, Fransa millisində 31 oyunda 4 qol vurub. Futbolçu 2018-ci ildə milli komanda ilə Rusiyada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub.
Son xəbərlər
21:35
Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcəkDigər ölkələr
21:35
Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıbDigər ölkələr
21:29
Foto
Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülürASK
21:23
Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edibXarici siyasət
21:20
Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənibDigər ölkələr
21:07
Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edibDigər ölkələr
20:55
Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğururXarici siyasət
20:54
Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıbDigər ölkələr
20:51
Foto