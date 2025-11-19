Ronaldu Donald Trampla görüşündən paylaşım edib
- 19 noyabr, 2025
- 22:53
Portuqaliya millisinin ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldu ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda Ronaldu və nişanlısı Corcina Rodrigesin Ağ Evdə Tramp ilə gülərək söhbət etdikləri görüntülənib.
Həmçinin Trampın ulduz futbolçuya Ağ Evin simvolik açarını verdiyi əks olunub.
"Cənab Prezident, dəvətə və Siz və birinci xanımınız mənə və gələcək həyat yoldaşıma göstərdiyiniz səmimi qəbula görə təşəkkür edirəm. Hər birimizin təklif edəcəyi mənalı bir şey var və mən yeni nəsilləri cəsarət, məsuliyyət və davamlı sülh ilə müəyyən edilmiş gələcək qurmaq üçün ruhlandırmaqda üzərimə düşəni etməyə hazıram", - Ronaldu qeyd edib.
Qeyd edək ki, 40 yaşlı Ronaldu beşqat Çempionlar Liqası qalibi, Avropa çempionu və bir çox rekordların sahibidir. O, 2022-ci ildən Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edir.