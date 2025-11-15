DÇ-2026: IX turda daha 10 qarşılaşma keçiriləcək
- 15 noyabr, 2025
- 09:11
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, B, C, E, H, J, qruplarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.
Türkiyə millisi evdə Bolqarıstanı qəbul edəcək. İspaniya isə səfərdə Gürcüstan yığmasının qonağı olacaq. Belçika səfərdə Qazaxıstanla, İsveç İsveçrə ilə üz-üzə gələcək.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
15 noyabr
B qrupu
23:45. İsveçrə - İsveç
23:45. Sloveniya - Kosovo
Xal durumu: İsveçrə - 10, Kosovo - 7, Sloveniya - 3, İsveç - 1.
C qrupu
23:45. Danimarka - Belarus
23:45. Yunanıstan - Şotlandiya
Xal durumu: Danimarka - 10, Şotlandiya - 10, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.
E qrupu
21:00. Türkiyə - Bolqarıstan
21:00. Gürcüstan - İspaniya
Xal durumu: İspaniya - 12, Türkiyə - 9, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.
H qrupu
21:00. Kipr - Avstriya
23:45. Bosniya və Herseqovina - Rumıniya
Xal durumu: Avstriya - 15, Bosniya və Herseqovina - 13, Rumıniya - 10, Kipr - 8, San-Marino - 0.
J qrupu
18:00. Qazaxıstan - Belçika
21:00. Lixtenşteyn - Uels
Xal durumu: Belçika - 14, Şimali Makedoniya - 13, Ueals - 10, Qazaxıstan - 7, Lixtenşteyn - 0.