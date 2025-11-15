İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    DÇ-2026: IX turda daha 10 qarşılaşma keçiriləcək

    Futbol
    • 15 noyabr, 2025
    • 09:11
    DÇ-2026: IX turda daha 10 qarşılaşma keçiriləcək

    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, B, C, E, H, J, qruplarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.

    Türkiyə millisi evdə Bolqarıstanı qəbul edəcək. İspaniya isə səfərdə Gürcüstan yığmasının qonağı olacaq. Belçika səfərdə Qazaxıstanla, İsveç İsveçrə ilə üz-üzə gələcək.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    15 noyabr

    B qrupu

    23:45. İsveçrə - İsveç

    23:45. Sloveniya - Kosovo

    Xal durumu: İsveçrə - 10, Kosovo - 7, Sloveniya - 3, İsveç - 1.

    C qrupu

    23:45. Danimarka - Belarus

    23:45. Yunanıstan - Şotlandiya

    Xal durumu: Danimarka - 10, Şotlandiya - 10, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.

    E qrupu

    21:00. Türkiyə - Bolqarıstan

    21:00. Gürcüstan - İspaniya

    Xal durumu: İspaniya - 12, Türkiyə - 9, Gürcüstan - 3, Bolqarıstan - 0.

    H qrupu

    21:00. Kipr - Avstriya

    23:45. Bosniya və Herseqovina - Rumıniya

    Xal durumu: Avstriya - 15, Bosniya və Herseqovina - 13, Rumıniya - 10, Kipr - 8, San-Marino - 0.

    J qrupu

    18:00. Qazaxıstan - Belçika

    21:00. Lixtenşteyn - Uels

    Xal durumu: Belçika - 14, Şimali Makedoniya - 13, Ueals - 10, Qazaxıstan - 7, Lixtenşteyn - 0.

