DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün daha 8 oyun keçiriləcək
- 12 oktyabr, 2025
- 09:29
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç baş tutacaq.
G qrupunda yer alan Niderland millisi Finlandiya yığmasını qəbul edəcək.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
12 oktyabr
C qrupu
20:00. Şotlandiya – Belarus
22:45. Danimarka – Yunanıstan
Xal durumu: Danimarka - 7, Şotlandiya - 7, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.
G qrupu
20:00. Niderland – Finlandiya
22:45. Litva – Polşa
Xal durumu: Niderland - 13 (5 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 10 (6 oyun), Litva - 3 (6 oyun), Malta - 2 (6 oyun).
H qrupu
17:00. San Marino – Kipr
22:45. Rumıniya – Avstriya
Xal durumu: Avstriya - 15 (5 oyun), Bosniya və Herseqovina - 13 (6 oyun), Rumıniya - 7 (5 oyun), Kipr - 5 (6 oyun), San Marino - 0 (6 oyun)
L qrupu
20:00. Farer adaları – Çexiya
22:45. Xorvatiya – Cəbəllütariq
Xal durumu: Xorvatiya - 13 (5 oyun), Çexiya - 13 (6 oyun), Farer Adaları - 9 (6 oyun), Monteneqro - 6 (6 oyun), Cəbəllütariq - 0 (5 oyun).