    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 09:29
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün daha 8 oyun keçiriləcək

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində növbəti oyunlar bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, dörd qrupda səkkiz matç baş tutacaq.

    G qrupunda yer alan Niderland millisi Finlandiya yığmasını qəbul edəcək.

    Seçmə mərhələ

    12 oktyabr

    C qrupu

    20:00. Şotlandiya – Belarus

    22:45. Danimarka – Yunanıstan

    Xal durumu: Danimarka - 7, Şotlandiya - 7, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.

    G qrupu

    20:00. Niderland – Finlandiya

    22:45. Litva – Polşa

    Xal durumu: Niderland - 13 (5 oyun), Polşa - 10 (5 oyun), Finlandiya - 10 (6 oyun), Litva - 3 (6 oyun), Malta - 2 (6 oyun).

    H qrupu

    17:00. San Marino – Kipr

    22:45. Rumıniya – Avstriya

    Xal durumu: Avstriya - 15 (5 oyun), Bosniya və Herseqovina - 13 (6 oyun), Rumıniya - 7 (5 oyun), Kipr - 5 (6 oyun), San Marino - 0 (6 oyun)

    L qrupu

    20:00. Farer adaları – Çexiya

    22:45. Xorvatiya – Cəbəllütariq

    Xal durumu: Xorvatiya - 13 (5 oyun), Çexiya - 13 (6 oyun), Farer Adaları - 9 (6 oyun), Monteneqro - 6 (6 oyun), Cəbəllütariq - 0 (5 oyun).

