    DÇ-2026: Avropa zonası üçün pley-offun püşkü atılıb, Türkiyə millisinin rəqibi bəlli olub

    • 20 noyabr, 2025
    • 16:41
    DÇ-2026: Avropa zonası üçün pley-offun püşkü atılıb, Türkiyə millisinin rəqibi bəlli olub

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report"un məlumatına görə, raundun yarımfinal mərhələsində üz-üzə gələcək millilər bəlli olub.

    Avropa zonası üzrə pley-off oyunları 2026-cı il martın 26-31-i aralığında keçiriləcək.

    A yolu

    İtaliya - Şimali İrlandiya

    Uels - Bosniya və Herseqovina

    B yolu

    Ukrayna - İsveç

    Polşa - Albaniya

    C yolu

    Türkiyə - Rumıniya

    Slovakiya - Kosovo

    D yolu

    Danimarka - Şimali Makedoniya

    Çexiya - İrlandiya

    Bundan əlavə, qitələrarası püşkün nəticəsinə əsasən Yeni Kaledoniya - Yamayka cütünün qalibi mundiala vəsiqə uğrunda Konqo Demokratik Respublikası ilə üz-üzə gələcək. Boliviya - Surinam duelinin güclüsü isə İraqla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

