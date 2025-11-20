DÇ-2026: Avropa zonası üçün pley-offun püşkü atılıb, Türkiyə millisinin rəqibi bəlli olub
20 noyabr, 2025
- 16:41
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.
"Report"un məlumatına görə, raundun yarımfinal mərhələsində üz-üzə gələcək millilər bəlli olub.
Avropa zonası üzrə pley-off oyunları 2026-cı il martın 26-31-i aralığında keçiriləcək.
A yolu
İtaliya - Şimali İrlandiya
Uels - Bosniya və Herseqovina
B yolu
Ukrayna - İsveç
Polşa - Albaniya
C yolu
Türkiyə - Rumıniya
Slovakiya - Kosovo
D yolu
Danimarka - Şimali Makedoniya
Çexiya - İrlandiya
Bundan əlavə, qitələrarası püşkün nəticəsinə əsasən Yeni Kaledoniya - Yamayka cütünün qalibi mundiala vəsiqə uğrunda Konqo Demokratik Respublikası ilə üz-üzə gələcək. Boliviya - Surinam duelinin güclüsü isə İraqla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.
Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.