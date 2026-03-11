Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün dörd qarşılaşma baş tutacaq
Futbol
- 11 mart, 2026
- 09:17
UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin növbəti matçları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha dörd qarşılaşma keçiriləcək.
Günün maraqla gözlənilən görüşü İspaniyada baş tutacaq. "Real" doğma azarkeşlər önündə İngiltərənin "Mançester Siti" komandasını qəbul edəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar
11 mart
21:45. "Bayer 04" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)
00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Sportinq" (Portuqaliya)
00:00. PSJ (Fransa) - "Çelsi" (İngiltərə)
00:00. "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
