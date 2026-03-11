İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün dörd qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 09:17
    Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün dörd qarşılaşma baş tutacaq

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin növbəti matçları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha dörd qarşılaşma keçiriləcək.

    Günün maraqla gözlənilən görüşü İspaniyada baş tutacaq. "Real" doğma azarkeşlər önündə İngiltərənin "Mançester Siti" komandasını qəbul edəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

    11 mart

    21:45. "Bayer 04" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Sportinq" (Portuqaliya)

    00:00. PSJ (Fransa) - "Çelsi" (İngiltərə)

    00:00. "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

    UEFA Çempionlar Liqası Real Madrid - Mancester City 1/8 final mərhələsi PSJ Bayer 04

