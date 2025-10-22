Çempionlar Liqası: "Atletik" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4
- 22 oktyabr, 2025
- 21:50
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun "Atletik" (Bilbao, İspaniya) - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, "San Mames" stadionunda keçirilən matçda tərəflər hərəyə 1 dəfə fərqləniblər.
Qarşılaşmanı Xorvatiyadan olan FIFA referisi İqor Payaç idarə edir.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun "Atletik" (Bilbao, İspaniya) - "Qarabağ" oyununda hesab bərabərləşib.

40-cı dəqiqədə Qorka Quruseta adını tabloya yazdırıb.
"Report"un məlumatına görə, "San Mames" stadionunda keçirilən matçda meydana sahibləri "status-kvo"nu bərpa edib - 1:1.
40-cı dəqiqədə Qorka Quruseta adını tabloya yazdırıb.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun "Atletik" (Bilbao, İspaniya) - "Qarabağ" oyununda hesab açılıb.

1-ci dəqiqədə Leandro Andrade fərqlənib.
"Report"un məlumatına görə, "San Mames" stadionunda keçirilən matçda qonaqlar hesabı açıblar.
1-ci dəqiqədə Leandro Andrade fərqlənib.
İspaniyada "Atletik" (Bilbao) və "Qarabağ" komandaları arasında UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunu başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, matç "San Mames" stadionunda keçirilir.
Qarşılaşmanı Xorvatiyadan olan FIFA referisi İqor Payaç idarə edir.