    Лига чемпионов: "Карабах" открыл счет с матче "Атлетик" на первой минуте - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 22 октября, 2025
    • 20:50
    Лига чемпионов: Карабах открыл счет с матче Атлетик на первой минуте - ОБНОВЛЕНО

    В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетик" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" был открыт счет.

    Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе "Сан-Мамес", азербайджанский клуб забил гол.

    На 1-й минуте отличился Леандро Андраде.

    В Испании начался матч III тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Атлетик" (Бильбао) и "Карабах".

    Как сообщает Report, матч проходит на стадионе "Сан-Мамес".

    Встречу обслуживает рефери ФИФА Игор Паяч из Хорватии.

    Лига Чемпионов "Карабах" ФК "Атлетик"
    Видео
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Atletik" səfərində hesabı açıb - YENİLƏNİR

    Лента новостей