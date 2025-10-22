Лига чемпионов: "Карабах" открыл счет с матче "Атлетик" на первой минуте - ОБНОВЛЕНО
Футбол
- 22 октября, 2025
- 20:50
В матче III тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Атлетик" (Бильбао, Испания) и "Карабахом" был открыт счет.
Как сообщает Report, в игре, проходящей на стадионе "Сан-Мамес", азербайджанский клуб забил гол.
На 1-й минуте отличился Леандро Андраде.
В Испании начался матч III тура общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Атлетик" (Бильбао) и "Карабах".
Как сообщает Report, матч проходит на стадионе "Сан-Мамес".
Встречу обслуживает рефери ФИФА Игор Паяч из Хорватии.
