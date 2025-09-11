İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Çelsi"nin futbolçusu "Qarabağ"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:20
    Çelsinin futbolçusu Qarabağla oyunu buraxacaq
    Dariu Essuqu

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Dariu Essuqu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda meydana çıxmayacaq.

    "Report" "The Athletic" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin Portuqaliyanın U-21 millisinin heyətində zədələnməsi səbəb olub. 

    Əməliyyat edilən oyunçu təxminən 12 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Qeyd edək ki, Dariu Essuqu "zadəganlar"ın UEFA Çempionlar Liqasının oyunları üçün iştirak ərizəsinə salınıb. "Qarabağ" bu rəqiblə noyabrın 5-də Bakıda üz-üzə gələcək.

