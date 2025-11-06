İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Brüggedə "Barselona"nın azarkeşlərinin olduğu avtobusu yandıran şəxs həbs edilib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 20:20
    Brüggedə Barselonanın azarkeşlərinin olduğu avtobusu yandıran şəxs həbs edilib

    Belçika polisi Brüggedə İspaniyanın "Barselona" klubunun azarkeşlərinin olduğu avtobusu yandıran şəxsi həbs edib.

    "Report" "Diario Sport"a istinadən xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin özü də kataloniya təmsilçisinin tərəfdarı olub.

    Hadisə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda keçirilən "Brügge" – "Barselona" (3:3) oyunundan öncə baş verib. Bundan başqa, üzərində yanıcı maddələr aşkarlanan daha iki azarkeş barəsində də araşdırma aparılır.

    Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə azarkeşləri daşıyan avtobusun arxa hissəsində güclü tüstülənmə və açıq alovun əks olunduğu video görüntülər yayılıb. Xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları sərnişinlərin nəqliyyat vasitəsini tərk etməsinə kömək ediblər.

    "Barselona" Azarkeş Avtobus Həbs

    Son xəbərlər

    21:08

    Latviyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    21:03
    Foto
    Video

    Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    20:59

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:53

    Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    20:44

    "SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaq

    Digər ölkələr
    20:43
    Foto

    Məhkəmədə hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərlə bağlı sübutlar elan olunub

    Daxili siyasət
    20:27

    "Erisioni" gürcü ansamblı gələn il Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək

    İncəsənət
    20:24
    Foto

    Serbiyada Azərbaycanın Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti