"Borussiya" futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlamağı düşünür
Futbol
- 04 noyabr, 2025
- 20:54
Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu yarımmüdafiəçisi Yulian Brandtla yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Germany" məlumat yayıb.
Onun klubu ilə hazırkı sözləşməsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədər qüvvədədir.
Dortmundluların baş məşqçi Niko Kovaç da almaniyalı oyunçunun komandada qalmasının tərəfdarıdır.
Qeyd edək ki, Yulian Brandt cari mövsüm bütün turnirlərdə 13 oyun keçirib, 4 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
