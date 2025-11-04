İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Borussiya" futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlamağı düşünür

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 20:54
    Borussiya futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlamağı düşünür

    Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubu yarımmüdafiəçisi Yulian Brandtla yeni müqavilə imzalamağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Germany" məlumat yayıb.

    Onun klubu ilə hazırkı sözləşməsinin müddəti 2026-cı ilin yayına qədər qüvvədədir.

    Dortmundluların baş məşqçi Niko Kovaç da almaniyalı oyunçunun komandada qalmasının tərəfdarıdır.

    Qeyd edək ki, Yulian Brandt cari mövsüm bütün turnirlərdə 13 oyun keçirib, 4 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

