WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Bornmut" "Old Trafford"da "Mançester Yunayted"ə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olub

    Futbol
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:30
    Bornmut Old Traffordda Mançester Yunaytedə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olub

    "Bornmut" klubu İngiltərə Premyer Liqasında "Old Trafford"da "Mançester Yunayted"ə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olub.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu, çempionatın XVI turunda ötən gün səfərdə "Mançester Yunayted"ə qarşı oyunda reallaşıb.

    Görüş 4:4 hesabı ilə başa çatıb. Daha əvvəl "Bornmut" 2023 və 2024-cü illərin dekabrında da səfərdə Mançester təmsilçisinin qapısına 3 qol vurmuşdu.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" hazırda turnir cədvəlində 26 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. 21 xala malik "Bornmut" isə 13-cüdür.

    "Bornmut" klubu "Mançester Yunayted" İngiltərə Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    10:58

    Prezident: "Həmkarlar ittifaqlarının qarşısında məsuliyyətli və strateji vəzifələr var"

    Biznes
    10:57

    Kambocada 130 minə yaxın uşaq evlərini tərk edib

    Digər ölkələr
    10:57

    Naxçıvanda zəncirvari qəza olub, marşrut avtobusu dörd avtomobilə çırpılıb

    Hadisə
    10:56

    Nazir: Keyfiyyətli məktəbəqədər, ibtidai təhsil olmadıqca keyfiyyətli ali təhsildən söhbət gedə bilməz

    Elm və təhsil
    10:55

    İlham Əliyev: "Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıb"

    Biznes
    10:51

    Myanmada üç Rusiya vətəndaşı oğurlanıb

    Digər ölkələr
    10:50

    Müalicəyə ehtiyacı olan uşaqların şəkillərini paylaşaraq 200 min manata yaxın pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:49

    Qarabağda türk dünyası ilə bağlı forum keçirilməsi planlaşdırılır

    Biznes
    10:46

    "MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvlərinın ölkəyə investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti