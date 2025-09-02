    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    "Beşiktaş"ın futbolçusu Braziliya klubuna transfer olunub

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 16:00
    Beşiktaşın futbolçusu Braziliya klubuna transfer olunub

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu futbolçusu Keni Arroyo ilə yollarını ayırıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.  

    "Ağ-qaralar" 19 yaşlı hücumçunun keçidi üçün Braziliya təmsilçisi "Kruzeyro" ilə anlaşıb.   

    Qeyd edək ki, Keni Arroyo cari ilin əvvəlində "Beşiktaş"a keçmişdi.

    Beşiktaş klubu futbolçu yollarını ayırdı Braziliya təmsilçisi

    Son xəbərlər

    16:54

    Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası bu il Şuşada keçiriləcək

    Maliyyə
    16:54

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bütün yarışlarda ən yaxşı nəticə üçün əlimizdən gələni edirik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycan "Bank of New York Mellon"la maliyyə bazarında süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    16:45
    Foto

    Naxçıvan şahmatçıları Malatyada uğur qazanıblar

    Fərdi
    16:44

    Laçın aeroportunda dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi yaradılacaq

    İnfrastruktur
    16:43

    Rusiya və ABŞ arasında növbəti məsləhətləşmələr raundu planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:35

    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları elan etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    16:35

    Bakı və Rabat şəhərlərinin qardaşlaşması təşəbbüsü müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti