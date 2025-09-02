"Beşiktaş"ın futbolçusu Braziliya klubuna transfer olunub
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 16:00
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu futbolçusu Keni Arroyo ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
"Ağ-qaralar" 19 yaşlı hücumçunun keçidi üçün Braziliya təmsilçisi "Kruzeyro" ilə anlaşıb.
Qeyd edək ki, Keni Arroyo cari ilin əvvəlində "Beşiktaş"a keçmişdi.
