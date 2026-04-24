"Benfika"nın futbolçusu Canluka Prestianni Vinisiusu təhqir etdiyinə görə 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Benfikanın futbolçusu Canluka Prestianni Vinisiusu təhqir etdiyinə görə 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Portuqaliyanın "Benfika" klubunun yarımmüdafiəçisi Canluka Prestianni UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda "Real"ın (İspaniya) hücumçusu Vinisius Juniora qarşı homofob xarakterli təhqirə yol verdiyi üçün cəzalandırılıb.

    "Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qurumun Etika və İntizam Müfəttişinin araşdırmasından sonra oyunçuya qarşı intizam işi açılıb.

    Nəticədə UEFA-nın Nəzarət, Etika və İntizam Orqanı C.Prestianniyə klub və ya milli komanda səviyyəsində keçirilən 6 rəsmi matçda iştirak qadağası qoyub. Cəzanın 3 oyunu qərar qəbul edildiyi tarixdən etibarən iki il müddətinə sınaq müddəti kimi müəyyənləşdirilib. Diskvalifikasiya müddətinə fevralın 25-də keçirilən cavab qarşılaşmasında çəkilən bir oyunluq cəza da daxil edilib.

    Bundan əlavə, UEFA qeyd olunan cəzanın dünya miqyasında tətbiq edilməsi üçün FIFA-ya müraciət edib.

    Qeyd edək ki, fevralın 17-də keçirilən ilk görüş Madrid klubunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

