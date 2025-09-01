"Bayer 04" baş məşqçisi ilə yolları ayırıb
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 14:02
Almaniyanın "Bayer 04" klubu baş məşqçi Erik Ten Haqla yolları ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Komandanı müvəqqəti olaraq onun köməkçiləri çalışdıracaq.
Qeyd edək ki, niderlandlı mütəxəssis bu ilin mayında komandaya baş məşqçi təyin olunmuşdu.
Son xəbərlər
14:51
Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilibMaliyyə
14:47
Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdırRegion
14:43
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunubDigər
14:43
Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıbİKT
14:42
Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:37
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİXarici siyasət
14:34
Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıbDigər ölkələr
14:30
İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edirDigər ölkələr
14:29