    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    "Bayer 04" baş məşqçisi ilə yolları ayırıb

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 14:02
    Bayer 04 baş məşqçisi ilə yolları ayırıb

    Almaniyanın "Bayer 04" klubu baş məşqçi Erik Ten Haqla yolları ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    Komandanı müvəqqəti olaraq onun köməkçiləri çalışdıracaq. 

    Qeyd edək ki, niderlandlı mütəxəssis bu ilin mayında komandaya baş məşqçi təyin olunmuşdu.

    Almaniya Bundesliqası   "Bayer 04" klubu   Futbol  

    Son xəbərlər

    14:51

    Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilib

    Maliyyə
    14:47

    Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdır

    Region
    14:43

    Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunub

    Digər
    14:43

    Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıb

    İKT
    14:42

    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:37

    ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    14:34

    Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:30

    İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edir

    Digər ölkələr
    14:29

    "Zəfər" şahmat turnirinin qalibləri Laçın və Zəngilanda quruculuq işləri ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti