    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:20
    Bavariya hücumçusunu icarəyə verib

    Almaniyanın "Bavariya" klubu futbolçusu Cona Kusi-Asareni icarəyə verib. 

    "Report"un məlumatına görə, 18 yaşlı hücumçu 2026-cı ilin yayınadək İngiltərə təmsilçisi "Fulhem"də çıxış edəcək. 

    Qeyd edək ki, isveçrəli forvard ötən mövsüm Münhen təmsilçisinin ikinci komandası da daxil olmaqla, bütün yarışlarda 23 matçda 5 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

