"Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 15:20
Almaniyanın "Bavariya" klubu futbolçusu Cona Kusi-Asareni icarəyə verib.
"Report"un məlumatına görə, 18 yaşlı hücumçu 2026-cı ilin yayınadək İngiltərə təmsilçisi "Fulhem"də çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, isveçrəli forvard ötən mövsüm Münhen təmsilçisinin ikinci komandası da daxil olmaqla, bütün yarışlarda 23 matçda 5 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
