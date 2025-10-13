"Barselona"nın futbolçusu "Real"la oyunda iştirak etməyəcək
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 15:52
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Dani Olmo "Real"a qarşı keçirəcəkləri La Liqanın X turunun oyununda iştirak etməyəcək.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin zədəli olması səbəb olub.
O, 2-3 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. Olmo İspaniya millisinin düşərgəsini də tərk edib.
Qeyd edək ki, "Real" - "Barselona" oyunu oktyabrın 26-da keçiriləcək.
