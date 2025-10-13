İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    "Barselona"nın futbolçusu "Real"la oyunda iştirak etməyəcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:52
    Barselonanın futbolçusu Realla oyunda iştirak etməyəcək

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Dani Olmo "Real"a qarşı keçirəcəkləri La Liqanın X turunun oyununda iştirak etməyəcək.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin zədəli olması səbəb olub.

    O, 2-3 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. Olmo İspaniya millisinin düşərgəsini də tərk edib.

    Qeyd edək ki, "Real" - "Barselona" oyunu oktyabrın 26-da keçiriləcək.

