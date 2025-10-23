İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    "Barselona" ilə oyundan əvvəl "Real"ın dörd futbolçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:25
    Barselona ilə oyundan əvvəl Realın dörd futbolçusunun zədəsi sağalıb

    İspaniyanın "Real" klubunun dörd futbolçusunun La Liqanın X turunda "Barselona"ya qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl zədəsi sağalıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunlar Trent Aleksandr-Arnold, Din Huysen, Dani Karvahal və Dani Sebalyosdur.

    Onların hamısı özünü yaxşı hiss edir. Lakin növbəti matçda iştirakla bağlı yekun qərarı Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Xabi Alonso verəcək.

    Bundan əlavə, David Alaba və Antonio Rudiger hələ də zədəlidirlər.

    Qeyd edək ki, "Real" - "Barselona" matçı oktyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 18:15-də start götürəcək.

    Real - Barselona oyunu La Liqa zədə

    Son xəbərlər

    17:45

    Salyanda avtombil yanıb

    Hadisə
    17:44

    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaq

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    17:34

    Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti