    "Barselona" hücumçusu ilə müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırır

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:49
    Barselona hücumçusu ilə müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırır

    İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Ferran Torreslə müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırır.

    "Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər əməkdaşlığı davam etdirməkdə maraqlıdır.

    25 yaşlı oyunçu Kataloniya təmsilçisində qalmaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ildən "Barselona"da çıxış edən F.Torresin hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm 10 matçda 5 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Barcelona plans to extend Ferran Torres' contract

