Azərbaycanlı FIFA referisi "Napoli" – "Ayntraxt" oyununun baş hakimi olacaq
Futbol
- 31 oktyabr, 2025
- 17:25
FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasının IV turu çərçivəsində keçiriləcək "Napoli" (İtaliya) – "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) oyununun baş hakimi olacaq.
"Report" xəbər verir ki, ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər.
Görüş noyabrın 4-də Çerkola şəhərində yerləşən "Cüzeppe Pikkolo" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 14:30-da başlayacaq.
