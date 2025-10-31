İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycanlı FIFA referisi "Napoli" – "Ayntraxt" oyununun baş hakimi olacaq

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:25
    Azərbaycanlı FIFA referisi Napoli – Ayntraxt oyununun baş hakimi olacaq

    FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasının IV turu çərçivəsində keçiriləcək "Napoli" (İtaliya) – "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) oyununun baş hakimi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, ona Namik Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər.

    Görüş noyabrın 4-də Çerkola şəhərində yerləşən "Cüzeppe Pikkolo" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 14:30-da başlayacaq.

    FIFA referisi Kamal Umudlu “Napoli” – “Ayntraxt” oyunu UEFA Gənclər Liqası

