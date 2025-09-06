Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcək
Futbol
- 06 sentyabr, 2025
- 11:23
Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması bu gün "Slovenia Nations Cup" yoldaşlıq turnirində ikinci oyununu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Sloveniyada təlim-məşq toplanışında olan komanda Farer Adalarının müvafiq yaş qrupundan ibarət millisi ilə üz-üzə gələcək.
"Çatez" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlanacaq.
Qeyd edək ki, milli ilk matçda İslandiya seçməsi üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanıb.
