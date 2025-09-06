İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 11:23
    Azərbaycanın U-19 millisi bu gün Slovenia Nations Cupda ikinci oyununu keçirəcək

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması bu gün "Slovenia Nations Cup" yoldaşlıq turnirində ikinci oyununu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Sloveniyada təlim-məşq toplanışında olan komanda Farer Adalarının müvafiq yaş qrupundan ibarət millisi ilə üz-üzə gələcək.

    "Çatez" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlanacaq.

    Qeyd edək ki, milli ilk matçda İslandiya seçməsi üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Azərbaycan U-19 millisi Futbol yoldaşlıq oyunu

    Son xəbərlər

    11:31

    AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:24

    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    11:22

    Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:18
    Foto

    Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:15
    Foto

    Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilib

    İnfrastruktur
    11:11

    "Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb

    Komanda
    11:08

    Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub

    Futbol
    11:03

    Bakı və bölgələrdə xüsusi əməliyyatlar keçirib, 20-dən artıq şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti