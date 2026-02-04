İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 15:17
    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 5-dən 10-dək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, U-17 hazırlıq çərçivəsində fevralın 6-sı və 9-da Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.

    Hər iki qarşılaşmanın Gürcüstan Futbol Federasiyasının Futbol Akademiyasında, Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlaması planlaşdırılır.

    Azərbaycanın U-17 millisinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:

    N Ad/Soyad Klub
    1. İradə Əsədli Şəfa
    2. Süməyyə Əhməd Ulduz
    3. Aysu Əsədova Sabah
    4. Ayan Abdiyeva Liman
    5. Xədicə Rəhimova Neftçi
    6. Zəhra İsmayilova Şəfa
    7. Aylin Azadova Sabah
    8. Məryəm Nuruzadə Ulduz
    9. Nuray Əzizova Təhsil 8 İOEUGİM
    10. Aylin Əliyeva Ulduz
    11. Məryəm Səmədli Sabah
    12. Suel Polikarpova Neftçi
    13. Sara Səlimova Neftçi
    14. Fatimə Kərimli Sabah
    15. Dəniz Mikayıllı Şəfa
    16. Sara Qaribova Təhsil 8 İOEUGİM
    17. Şəhanə Mirzəliyeva Liman
    18. Zəhra Abdullayeva Ulduz
    Azərbaycan U-17 Azərbaycan millisi Gürcüstan Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    15:19

    Ötən il 935 zal nəzarətçisi bazadan çıxarılıb, onlardan 6-sı məsuliyyətə cəlb edilib

    Elm və təhsil
    15:19

    Nizami rayonunda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:17

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Elm və təhsil
    15:17

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    15:10

    Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilib

    Digər ölkələr
    15:08

    Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək

    Xarici siyasət
    15:05

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Region
    15:02

    Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    14:51

    Cəlilabadda qardaşı övladlarını baltalayan şəxsin ölümünün ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti