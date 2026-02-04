Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 15:17
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi fevralın 5-dən 10-dək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" xəbər verir ki, U-17 hazırlıq çərçivəsində fevralın 6-sı və 9-da Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
Hər iki qarşılaşmanın Gürcüstan Futbol Federasiyasının Futbol Akademiyasında, Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da başlaması planlaşdırılır.
Azərbaycanın U-17 millisinin heyətini nəzərinizə çatdırırıq:
|N
|Ad/Soyad
|Klub
|1.
|İradə Əsədli
|Şəfa
|2.
|Süməyyə Əhməd
|Ulduz
|3.
|Aysu Əsədova
|Sabah
|4.
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|5.
|Xədicə Rəhimova
|Neftçi
|6.
|Zəhra İsmayilova
|Şəfa
|7.
|Aylin Azadova
|Sabah
|8.
|Məryəm Nuruzadə
|Ulduz
|9.
|Nuray Əzizova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|10.
|Aylin Əliyeva
|Ulduz
|11.
|Məryəm Səmədli
|Sabah
|12.
|Suel Polikarpova
|Neftçi
|13.
|Sara Səlimova
|Neftçi
|14.
|Fatimə Kərimli
|Sabah
|15.
|Dəniz Mikayıllı
|Şəfa
|16.
|Sara Qaribova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|17.
|Şəhanə Mirzəliyeva
|Liman
|18.
|Zəhra Abdullayeva
|Ulduz
