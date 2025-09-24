İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:39
    Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin III MDB Oyunları oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    S. Ad/Soyad Klub
    1 Bilal Hacıyev Qarabağ
    2 Kamal Camalzadə Neftçi
    3 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    4 Roman Fərzəli Qarabağ
    5 Vaqif Nəbiyev Qarabağ
    6 Rəsul Balakişiyev Marcet (İspaniya)
    7 Hamza Tahirov Qəbələ
    8 Tunar Bayramov Qarabağ
    9 Arda Əzizli Qarabağ
    10 Ruslan Quliyev Neftçi
    11 Raul Paşayev Zirə
    12 Mehdi Hüseyn Qarabağ
    13 Əhəd Hacızadə Qarabağ
    14 Cəfər Cəfərzadə Sabah
    15 Yusif Orucəliyev Qarabağ
    16 Nihat Hüseynzadə Sabah
    17 Şikar Şikar Neftçi
    18 Xəzər Hüseynzadə Sabah
    19 Firdovsi Şeydayev Sabah
    20 Əli Bəşirov Qarabağ
    21 Daniil Rəcəbov Qarabağ
    22 Qafar Babayev Neftçi
    23 Ruslan Əbilov Sabah

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları çərçivəsində Azərbaycanın U-16 millisi A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq turnirdə 6 komanda iki qrupda mübarizə aparacaq. Qrup qalibləri finalda çempionu müəyyənləşdirəcəklər. Qruplarda ikinci yeri tutacaq komandalar 3-cü yer uğrunda matçda, üçüncülər isə 5-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

    Azərbaycan U-16 millisi III MDB Oyunları Azərbaycan yığması

