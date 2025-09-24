Azərbaycanın U-16 millisinin III MDB Oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb
Futbol
- 24 sentyabr, 2025
- 17:39
Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin III MDB Oyunları oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
|S.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Bilal Hacıyev
|Qarabağ
|2
|Kamal Camalzadə
|Neftçi
|3
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|4
|Roman Fərzəli
|Qarabağ
|5
|Vaqif Nəbiyev
|Qarabağ
|6
|Rəsul Balakişiyev
|Marcet (İspaniya)
|7
|Hamza Tahirov
|Qəbələ
|8
|Tunar Bayramov
|Qarabağ
|9
|Arda Əzizli
|Qarabağ
|10
|Ruslan Quliyev
|Neftçi
|11
|Raul Paşayev
|Zirə
|12
|Mehdi Hüseyn
|Qarabağ
|13
|Əhəd Hacızadə
|Qarabağ
|14
|Cəfər Cəfərzadə
|Sabah
|15
|Yusif Orucəliyev
|Qarabağ
|16
|Nihat Hüseynzadə
|Sabah
|17
|Şikar Şikar
|Neftçi
|18
|Xəzər Hüseynzadə
|Sabah
|19
|Firdovsi Şeydayev
|Sabah
|20
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|21
|Daniil Rəcəbov
|Qarabağ
|22
|Qafar Babayev
|Neftçi
|23
|Ruslan Əbilov
|Sabah
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları çərçivəsində Azərbaycanın U-16 millisi A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.
Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq turnirdə 6 komanda iki qrupda mübarizə aparacaq. Qrup qalibləri finalda çempionu müəyyənləşdirəcəklər. Qruplarda ikinci yeri tutacaq komandalar 3-cü yer uğrunda matçda, üçüncülər isə 5-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.
