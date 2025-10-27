İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-17 millisi böyük hesabla uduzub

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:56
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət U-17 millisi böyük hesabla uduzub

    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının I qrupunda Kosovo ilə qarşılaşan yığma 0:6 hesabı ilə uduzub.

    Görüş Moldovanın Vadul lui Voda şəhərində yerləşən Millilərin Hazırlıq Mərkəzində keçirilib.

    Qeyd edək ki, Nərgiz Qurbanovanın baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşdə Uelsə 0:7 hesabı ilə uduzub.

    qadınlar U-17 Milli komanda Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

