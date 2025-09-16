Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 20:25
Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ilk yoxlama oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, U-19 Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.
CPSM stadionunda təşkil olunan görüş komandamızın 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 26-cı dəqiqədə Xanım Əsədova hesabı açıb. Yığmanın digər qolu isə 36-cı dəqiqədə avtoqol kimi qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu sentyabrın 18-də eyni stadionda keçiriləcək.
Son xəbərlər
20:31
KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
20:30
Video
Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilibHadisə
20:25
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlibFutbol
20:25
Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaqEnergetika
20:21
İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndəribDigər ölkələr
20:06
Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcəkRegion
19:54
Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıbDigər ölkələr
19:46
"Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcəkFutbol
19:34
Foto
Video