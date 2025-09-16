İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 20:25
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ilk yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, U-19 Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    CPSM stadionunda təşkil olunan görüş komandamızın 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. 26-cı dəqiqədə Xanım Əsədova hesabı açıb. Yığmanın digər qolu isə 36-cı dəqiqədə avtoqol kimi qeydə alınıb.  

    Qeyd edək ki, bu komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu sentyabrın 18-də eyni stadionda keçiriləcək.

    Futbol Milli komanda qadınlar

    Son xəbərlər

    20:31

    KİV: İsrail Hodeyda limanında gəmi dokunu məhv edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:30
    Video

    Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    20:25

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    20:25

    Culfada elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər olacaq

    Energetika
    20:21

    İsrail ticarət razılaşmasının dayandırılması ilə bağlı fon der Lyayenə məktub göndərib

    Digər ölkələr
    20:06

    Ermənistan XİN başçısı Niderlanda işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:54

    Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb

    Digər ölkələr
    19:46

    "Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək

    Futbol
    19:34
    Foto
    Video

    Azərbaycan və beş ölkənin "Sonsuz qardaşlıq – IV" çoxmillətli birgə təlimi başa çatıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti