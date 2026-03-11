İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 09:21
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yığma səfərdə Bolqarıstan komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Plovdiv şəhərindəki "Kolodrum Arena"da, saat 21:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana (48:141), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) uduzub. Yığma E qrupunda 3 xalla sonuncu - dördüncü sırada qərarlaşıb.

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Səfər oyunu Bolqarıstan Plovdiv şəhəri

