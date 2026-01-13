Azərbaycanın futbol hakimləri Türkiyədə təlim-məşq toplanışına start veriblər
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 16:20
Misli Premyer Liqasının oyunlarına təyinat alan baş hakim və köməkçi hakimlər təlim-məşq toplanışına start veriblər.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, mövsümün ikinci yarısı üçün hazırlıq prosesi Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunur.
İlk gündə əsas diqqət fiziki hazırlığın artırılmasına yönəldilib.
