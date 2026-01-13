İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycanın futbol hakimləri Türkiyədə təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:20
    Azərbaycanın futbol hakimləri Türkiyədə təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Misli Premyer Liqasının oyunlarına təyinat alan baş hakim və köməkçi hakimlər təlim-məşq toplanışına start veriblər.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, mövsümün ikinci yarısı üçün hazırlıq prosesi Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunur.

    İlk gündə əsas diqqət fiziki hazırlığın artırılmasına yönəldilib.

