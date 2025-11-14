Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 15:28
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Emil və Ernest Ağakişi qardaşları növbəti təyinatlarını alıblar.
"Report" xəbər verir ki, onlar kişilər arasında Avropa Kubokunun üçüncü mərhələsinin "Nilüfer Bələdiyyəspor" (Türkiyə) - "Red Boys"(Lüksemburq) matçında ədaləti təmsil edəcəklər.
Qarşılaşmada Avropa Həndbol Federasiyasının (EHF) nümayəndəsi yunanıstanlı Konstantinos Katsikis olacaq.
Görüş noyabrın 16-da Bursa şəhərinin "Nilüfər Bələdiyyə" İdman Kompleksində keçiriləcək.
