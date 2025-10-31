İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycan Premyer Liqasında X turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:20
    Azərbaycan Premyer Liqasında X turun təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında X turun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    31 oktyabr

    17:00. "Qarabağ"– "İmişli"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Elşad Abdullayev, Kərim Zeynalov, Emin Əliyev.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Rəhman İmami.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    "Azersun Arena"

    1 noyabr

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Cəmil Quliyev, Teymur Teymurov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Neftçi" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Pərvin Talıbov, Gülnurə Əkbərzadə, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    "Palms Sports Arena"

    2 noyabr

    16:00. "Turan Tovuz" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Tovuz şəhər stadionu

    18:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Elvin Bayramov.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    M.H. adına Sumqayıt şəhər stadionu

    3 noyabr

    19:30. "Sabah" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    "Bank Respublika Arena"

