    Azərbaycan Premyer Liqasında X turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:38
    Azərbaycan Premyer Liqasında X turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında X turun oyun cədvəli məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    31 oktyabr

    14:00. "İmişli" – "Qarabağ"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    1 noyabr

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Neftçi" – "Kəpəz"

    "Palms Sports Arena"

    2 noyabr

    16:00. "Turan Tovuz" – "Şamaxı"

    Tovuz şəhər stadionu

    18:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    3 noyabr

    19:30. "Sabah" – "Qəbələ"

    "Bank Respublika Arena"

    Peşəkar Futbol Liqası Misli Premyer Liqası "Qarabağ" klubu "Sabah" klubu turun oyun cədvəli

