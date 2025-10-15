Azərbaycan Premyer Liqasında X turun oyun cədvəli açıqlanıb
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 14:38
Misli Premyer Liqasında X turun oyun cədvəli məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, X tur
31 oktyabr
14:00. "İmişli" – "Qarabağ"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
1 noyabr
14:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Neftçi" – "Kəpəz"
"Palms Sports Arena"
2 noyabr
16:00. "Turan Tovuz" – "Şamaxı"
Tovuz şəhər stadionu
18:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
3 noyabr
19:30. "Sabah" – "Qəbələ"
"Bank Respublika Arena"
