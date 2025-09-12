İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 17:08
    19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçirəcəyi təlim-məşq toplanışı üçün yekun heyəti müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-19 Kişineu toplanışı çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə sentyabrın 16-da və 18-də iki yoxlama görüşündə üz-üzə gələcək.

    Hər iki qarşılaşma CPSM stadionunda təşkil olunacaq və Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

    N Ad/Soyad Klub
    1 Nərgiz Ağaliyeva Şəfa
    2 Firuzə Bayramova Dirçəliş
    3 Vahidə Əlipaşayeva Wera (Gürcüstan)
    4 Mədinə Curuqova Neftçi
    5 Arzu Cəfərova Şəfa
    6 Mədinə Qədiməliyeva Sumqayıt
    7 Səma Əsədova Sabah
    8 Yelizaveta Vaysman Şəfa
    9 Ülviyyə İslamova Baku Juniors
    10 Pərişan Abdullayeva Liman
    11 Xanım Əsədova Neftçi
    12 Aygün Novruzova Sabah
    13 Aysu Əsədova Sabah
    14 Ayan Abdiyeva Liman
    15 Aysel Cumayeva Liman
    16 Məsumə Nəzərli Neftçi
    17 Ayşən Salamzadə Neftçi
    18 Arzu Ağaliyeva Şəfa
