Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıb
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 17:08
19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Moldovanın paytaxtı Kişineuda keçirəcəyi təlim-məşq toplanışı üçün yekun heyəti müəyyənləşib.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-19 Kişineu toplanışı çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə sentyabrın 16-da və 18-də iki yoxlama görüşündə üz-üzə gələcək.
Hər iki qarşılaşma CPSM stadionunda təşkil olunacaq və Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.
|N
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Nərgiz Ağaliyeva
|Şəfa
|2
|Firuzə Bayramova
|Dirçəliş
|3
|Vahidə Əlipaşayeva
|Wera (Gürcüstan)
|4
|Mədinə Curuqova
|Neftçi
|5
|Arzu Cəfərova
|Şəfa
|6
|Mədinə Qədiməliyeva
|Sumqayıt
|7
|Səma Əsədova
|Sabah
|8
|Yelizaveta Vaysman
|Şəfa
|9
|Ülviyyə İslamova
|Baku Juniors
|10
|Pərişan Abdullayeva
|Liman
|11
|Xanım Əsədova
|Neftçi
|12
|Aygün Novruzova
|Sabah
|13
|Aysu Əsədova
|Sabah
|14
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|15
|Aysel Cumayeva
|Liman
|16
|Məsumə Nəzərli
|Neftçi
|17
|Ayşən Salamzadə
|Neftçi
|18
|Arzu Ağaliyeva
|Şəfa
Son xəbərlər
17:16
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
17:13
CNN: Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi etiraf edibDigər ölkələr
17:08
Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıbFutbol
17:00
Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıbFutbol
17:00
Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənirDigər ölkələr
16:59
Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:47
"Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olubFutbol
16:44
Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
16:39