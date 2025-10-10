İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi: "Fransa ilə oyun çox çətin keçəcək"

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:43
    Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi: Fransa ilə oyun çox çətin keçəcək
    Şahin Diniyev

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində bu gün baş tutacaq Fransa ilə matç Azərbaycan yığması üçün çox çətin keçəcək.

    Bunu "Report"a yığmanın sabiq baş məşqçisi Şahin Diniyev deyib.

    Mütəxəssi 1995-ci ildə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Fransaya 0:10 hesablı məğlubiyyəti də xatırlayıb:

    "Əlbəttə, o vaxtkı məğlubiyyət doğrudan da acı idi. Milli hazır komanda deyildi. Mən başda olmaqla bir neçə legioner həyatı yaşayan futbolçular - Vəli Qasımov, Nazim Süleymanov, Aleksandr Jidkov, Samir Ələkbərov yalnız oyundan-oyuna ölkəyə gəlirdik. Ona görə də nə taktiki, nə də oyun baxımından hazır olurduq. Amma məşqçilər bizi oynatmağa məcbur idilər. Yəni o vaxtlar komanda elə də yüksək səviyyədə deyildi. Ancaq fərdi olaraq, deməzdim ki, indiki futbolçulardan zəif idik. Bunun da səbəbləri var. İndi proqnoz vermək çətindir. Əlbəttə, oyun bizim üçün çox çətin keçəcək. Rəqibin heyətindəki çoxsaylı itkilər bizə kiçik şans verə bilər. Lakin düşünmürəm ki, Fransa millisində onları əvəz edə biləcək futbolçular yoxdur".

    O, Fransa üzərində qələbənin mümkünsüzlüyünü vurğulayıb:

    "Təbii ki, Fransa üzərində qələbədən söhbət gedə bilməz. İstənilən halda, komanda meydanda mübarizə aparmalıdır, sıx qapanmalıdır. Standart vəziyyətlərdə problemlər yaşaya bilərik. Hücumların qarşısını almaq üçün daha sıx oynayıb etibarlı müdafiə olunmaq lazımdır. Oyunçuların fərdi bacarıqları baxımından geridəyik. Millimizə uğurlar arzulayıram".

    Qeyd edək ki, Fransa - Azərbaycan matçı bu gün Parisdəki "Park de Prens" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

    DÇ-2026 Fransa millisi Azərbaycan millisi Şahin Diniyev

