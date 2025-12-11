İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Naxçıvanda bank əmanətləri 57 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:23
    Naxçıvanda bank əmanətləri 57 %-dən çox artıb

    Bu il noyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin banklarda 36,1 milyon manat əmanəti olub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 1 il əvvələ nisbətən 57,2 % çoxdur.

    Əmanətlərin 93,9 %-i milli, 6,1 %-i xarici valyutada qoyulub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan əmanətlərin məbləği 55,4 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 92,8 % artıb.

    Naxçıvan əmanıt bank əmanəti

