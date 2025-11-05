İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan millisinin futzalçısı: "Liviya ilə matçda əla mübarizə apardıq"

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:00
    Azərbaycan millisinin futzalçısı: Liviya ilə matçda əla mübarizə apardıq

    Azərbaycanın futzal millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında keçirdiyi Liviya ilə matçda əla mübarizə aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yığma üzvü Fərid Abbasov Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib:

    O, qarşılaşmanı dəyərləndirib:

    "Hər birimiz meydanda əla mübarizə apardıq. Hazırkı baş məşqçinin rəhbərliyi altında ilk oyunumuz idi. Çalışdıq ki, həm nəticə yaxşı olsun, həm də oyun planında fərqlənək. Düzdür, İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ilk matçımız idi, buna görə də komandada həyəcanlı olanlar da var idi. Ancaq hamımız qələbə qazanacağımıza inanırdıq. Rəqibi zəif hesab etmirdik, özümüzə inamımız böyük idi. Əlbəttə, heç bir qələbə asan qazanılmır. Oyun gərgin keçdi. Standart vəziyyətlərdən asan qollar buraxdıq. Bunun da müəyyən obyektiv və subyektiv səbəbləri var".

    Futzalçı görşdə het-trik etməsinə də münasibət bildirib:

    "Millidə ilk belə göstəricimdir. Qol vurmaq vacibdir, amma əsas komandaya kömək etmək, irəli getməsində pay sahibi olmaqdı. Zəfər günlərini yaşadığımız vaxtda millinin də bu sevincə qatqısımım olmasını istəyirdik".

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi ötən gün Liviyanı 5:4 hesabı ilə məğlub edib.

    Fərid Abbasov Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunları futzal

    Son xəbərlər

    11:27

    ADY: Yağışlı hava şəraitinin yarada biləcəyi çətinliklər aradan qaldırılır

    İnfrastruktur
    11:26
    Foto

    İlham Əliyev Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:25

    Gürcüstanda azərbaycanlılar da olmaqla kriminal qruplaşmalarla əlaqəli 34 nəfər saxlanılıb

    Digər
    11:23

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    11:23

    Nazir: Sosialyönlü xərclərin dövlət büdcəsində xüsusi çəkisinin 41,1 % olması nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:20

    "Google Cloud": Süni intellekt dövlət xidmətlərinin mahiyyətini dəyişəcək

    İKT
    11:19

    "Qarabağ"–"Çelsi" oyununa görə avtobusların hərəkəti məhdudlaşdırılıb

    İnfrastruktur
    11:18

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Region
    11:15

    "EndeavorXR": Daha yüngül süni intellekt modellərinin yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulmalıdır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti