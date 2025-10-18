Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib
Futbol
- 18 oktyabr, 2025
- 16:51
Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda oktyabrın 18-dən 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Yığma oktyabrın 22-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün Moldovanın paytaxtı Kişineuya yollanacaq.
Yığmaya ümumilikdə 18 futbolçu dəvət alıb.
|Nr.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Aydan Abdullayeva
|Sabah
|2
|İradə Əsədli
|Şəfa
|3
|Aylin Quluzadə
|Təhsil 8 İOEUGİM
|4
|Məryəm Səmədli
|Sabah
|5
|Aysu Əsədova
|Sabah
|6
|Aylin Kərimova
|Sabah
|7
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|8
|Şəhanə Mirzəliyeva
|Liman
|9
|Suel Polikarpova
|Neftçi
|10
|Sara Səlimova
|Neftçi
|11
|Naidə Məmmədova
|Dirçəliş
|12
|Xədicə Rəhimova
|Neftçi
|13
|Mehri Məmmədzadə
|Baku Juniors
|14
|Fatimə Kərimli
|Sabah
|15
|Tərgül Qəniyeva
|Sabah
|16
|Yasmin Bəbirova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|17
|Zəhra İsmayılova
|Şəfa
|18
|Aylin Azadova
|Sabah
