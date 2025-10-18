İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 16:51
    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda oktyabrın 18-dən 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Yığma oktyabrın 22-də Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün Moldovanın paytaxtı Kişineuya yollanacaq.

    Yığmaya ümumilikdə 18 futbolçu dəvət alıb.

    Nr. Ad / Soyad Klub
    1 Aydan Abdullayeva Sabah
    2 İradə Əsədli Şəfa
    3 Aylin Quluzadə Təhsil 8 İOEUGİM
    4 Məryəm Səmədli Sabah
    5 Aysu Əsədova Sabah
    6 Aylin Kərimova Sabah
    7 Ayan Abdiyeva Liman
    8 Şəhanə Mirzəliyeva Liman
    9 Suel Polikarpova Neftçi
    10 Sara Səlimova Neftçi
    11 Naidə Məmmədova Dirçəliş
    12 Xədicə Rəhimova Neftçi
    13 Mehri Məmmədzadə Baku Juniors
    14 Fatimə Kərimli Sabah
    15 Tərgül Qəniyeva Sabah
    16 Yasmin Bəbirova Təhsil 8 İOEUGİM
    17 Zəhra İsmayılova Şəfa
    18 Aylin Azadova Sabah
    Azərbaycan U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Futbol

