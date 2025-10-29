Azərbaycan Kubokunda daha iki 1/8 finalçı müəyyənləşib
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 17:56
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, baş tutan görüşlərdən sonra növbəti 1/8 finalçılar müəyyənləşib.
Qəbələdə şəhərin eyniadlı komandası "Mingəçevir"ə 5:1 hesabı ilə qalib gəlməklə növbəti raunda adlayıb.
"Şamaxı" isə səfərdə "Səbail"i 1:0 hesabı ilə üstələyərək 1/8 finala yüksəlib.
Qeyd edək ki, II təsnifat mərhələsinə "Neftçi" - MOİK oyunu ilə yekun vurulacaq.
