    Azərbaycan klubu Mavritaniya millisinin üzvünü transfer edib

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 16:23
    Azərbaycan klubu Mavritaniya millisinin üzvünü transfer edib

    Azərbaycanı minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edəcək "Aznur" Mavritaniya millisinin üzvünü transfer edib.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Rəcəb Fərəczadə məlumat verib. 

    O, Mohamed Baqayokonu heyətə qatdıqlarını açıqlayıb. Mütəxəssis həmçinin "Zirə"dən və digər klublardan da transfer həyata keçirdiklərini deyib.

    Qeyd edək ki, "Aznur" komandası Çempionlar Liqasının G qrupunda "Almatı" (Qazaxıstan), "Ovyedo" (İspaniya) və "Hoverla Zak Praqa" (Çexiya) kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.

    minifutbol "Aznur" klubu Çempionlar Liqası transfer

